Diocesi: Nuoro, sabato 27 novembre il convegno ecclesiale “Per un cammino sinodale. Impariamo ad ascoltare, scegliamo di ascoltarci”

La Chiesa diocesana di Nuoro si ritrova. “Per un cammino sinodale. Impariamo ad ascoltare, scegliamo di ascoltarci” è il tema del convegno ecclesiale che si terrà sabato 27 novembre a Orosei presso l’hotel Marina beach.

Il convegno, aperto a tutti, si rivolge in particolare ai collaboratori diocesani e delle comunità parrocchiali, ai catechisti e animatori, ai docenti di religione, ai componenti delle associazioni, gruppi e movimenti, alle famiglie e ai giovani, alle religiose e ai religiosi. Il tema risulta fondamentale per il percorso sinodale in atto.

Il programma prevede alle ore 9 l’accoglienza, alle 9.30 preghiera comunitaria, a partire dalle ore 10.15 “Ascoltare per dare tempo, dare parola, dare presenza” a cura della biblista Rosanna Virgili.

Dopo la pausa, alle ore 12 in dialogo con Rosanna Virgili e il vescovo Antonello Mura. Alle ore 13 pranzo comunitario. Dalle 14.30 Rosanna Virgili propone il tema “Non abbiate paura di entrare in dialogo e lasciatevi sconvolgere dal dialogo”. Alle ore 15.30 “In dialogo”, alle 17 la concelebrazione della santa messa, presieduta dal vescovo Mura.