Diocesi: Lecce, la Giornata della gioventù fa tappa nella movida con “Schegge di luce”

(foto archivio)

È in programma per a serata di oggi, sabato 20 novembre, a Lecce la Giornata mondiale della gioventù in ambito diocesano dal titolo “Schegge di luce”, tappa di un cammino verso l’appuntamento mondiale che si svolgerà a Lisbona dal 1° al 6 agosto 2023. Il servizio di Pastorale giovanile della diocesi, guidato da don Alessandro Mele e don Vanni Bisconti, ha scelto alcuni luoghi del centro storico di Lecce dove, tra le 21 e le 23, si potranno ascoltare le testimonianze di giovani. Questo l’elenco completo dei luoghi dove si svolgerà la Gmg: chiesa di Sant’Irene, con confessioni e adorazione eucaristica, animata dal Rinnovamento dello Spirito con testimonianze a cura del Centro missionario diocesano; piazzetta Santa Chiara, con i giovani del Cammino neocatecumenale; chiesa di Santa Maria della Grazia, con i giovani per la pace della Comunità di Sant’Egidio e la testimonianza di alcuni giovani senza fissa dimora; Laboratorio creativo Div.ergo di Corso Vittorio Emanuele, con i laboratori curati dalla comunità della Casa; ex Convitto Palmieri, con i giovani di Agesci ed Azione Cattolica.