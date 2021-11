Scherma paralimpica: Coppa del Mondo, l’Italia porta a casa l’oro di Lambertini nella spada ed altre 3 medaglie

(foto Federazione Italiana Scherma)

Arriva l’oro per l’Italia nella seconda giornata della Coppa del Mondo di scherma paralimpica, che si svolge a Pisa fino a domani, ed è Emanuele Lambertini a salire sul gradino più alto del podio, vincendo nella gara di spada maschile categoria A. Oltre a lui arrivano altre 3 medaglie per la nazionale azzurra, grazie all’argento di Rossana Pasquino, nella sciabola femminile categoria B, ed i due bronzi di Matteo Dei Rossi, nella spada categoria A, e di Michele Massa nel fioretto categoria B. Percorso netto per lo spadista Lambertini che deve battere anche il connazionale Dei Rossi (15-11) in semifinale per poter vincere l’oro nella finale contro il turco Akkaya, battuto 15-7. Nella stessa categoria sesto posto per Edoardo Giordan, settimo Matteo Betti e 36° Elio Iozzi. Nella sciabola femminile categoria B Pasquino cede solo nella finale 15-14 contro la georgiana Khetsuriani, decimo posto invece per Matilde Spreafico. Nella spada femminile categoria A, settimo posto per Veronica Martini, decima Sofia Brunati, undicesima Rebecca D’Agostino, dodicesima Sofia Della Vedova e sedicesima Letizia Baria.