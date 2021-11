Spiritualità: Emp, mercoledì 24 novembre a Padova incontro con Brunilde Neroni autrice di un libro su Tagore

In occasione degli 80 anni dalla morte di Rabindranath Tagore (1861-1941), Premio Nobel per la letteratura nel 1913, l’italianista e orientalista Brunilde Neroni nel libro “Dio accanto”, pubblicato per i tipi delle Edizioni Messaggero Padova (Emp), racconta la vita del più noto poeta, scrittore e filosofo bengalese tra Otto e Novecento e lo rappresenta attraverso un’attenta selezione di suoi testi che trattano il suo rapporto con Dio.

“Per il sommo poeta indiano, il rapporto Dio-uomo è infatti una tematica ricorrente. Il Dio che emerge dagli scritti di Tagore è un ‘Dio accanto’ – si legge in una nota delle Edizioni Messaggero Padova -, un Dio vicino che ha cura di ogni pensiero, di ogni desiderio e che soprattutto sa placare ogni pena del poeta. Il Premio Nobel ritrova questo Dio in ogni gioia, nella natura maestosa e compagna, oltre ogni dolore”.

Attraverso la biografia, l’autrice ripercorre la figura di Tagore: un uomo dalla profonda spiritualità, che non disdegnò mai l’impegno civile, esplicitato nei suoi scritti così come attraverso iniziative di carattere sociale, come la fondazione della scuola di Santiniketan, a inizio Novecento, poi divenuta l’Università internazionale Visva-Bhārati.

Una figura quasi profetica, quella del poeta, che “preannuncia Gandhi, sogna, per ogni paese del mondo, la pace, l’armonia e la cultura alla portata di tutti – scrive Neroni -. Fino alla fine della vita Tagore si batterà per questo ideale di fratellanza fra tutti gli uomini, per l’abolizione delle caste, per l’istruzione delle donne, per la pace che sola può costruire fondamenta di società nuove”.

Mercoledì 24 novembre, alle ore 17, a Padova, in Sala Paladin a Palazzo Moroni, sede municipale, si terrà l’incontro con l’autrice Brunilde Neroni. Presenta Giuliano Pisani. Ingresso su prenotazione, fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Per prenotare inviare una email a: eventi.padova@lafeltrinelli.it. Al momento dell’ingresso sarà richiesto il Green pass.