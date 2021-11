Diocesi: Taranto, domani mons. Santoro presiederà la liturgia di ricognizione delle reliquie di san Cataldo

Domani, domenica 21 novembre, alle ore 17, nella basilica cattedrale, l’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, presiederà la liturgia di ricognizione delle reliquie di san Cataldo nel nuovo reliquiario.

“Nel contesto del giubileo dei 950 anni del ritrovamento del corpo di san Cataldo e della ricostruzione della basilica cattedrale, l’arcivescovo, in occasione del suo XXV anniversario di consacrazione episcopale, farà dono alla Basilica di un nuovo reliquiario in argento che ospiterà le reliquie di san Cataldo, ricordando anche l’annuncio della sua nomina come pastore della nostra Chiesa del 21 novembre 2011”, si legge sul sito della diocesi.

Si tratta di una pregiata teca in argento, opera del maestro orafo Francesco Franchina: un’imbarcazione accompagnata dai delfini, che solca i due mari, richiamo immediato alla vicenda del Santo che venne come apostolo evangelizzatore, approdando in questa città sulle coste ioniche.

La liturgia avverrà nel rispetto delle norme vigenti per l’emergenza sanitaria in corso, gli ingressi contingentati avverranno fino all’esaurimento dei posti in cattedrale.