Spiritualità: Roma, dal 29 novembre la XIV edizione delle Wojtyla Lectures su “Le ideologie del male e la misericordia di Dio secondo Giovanni Paolo II”

Da lunedì 29 novembre a mercoledì 1° dicembre, a Roma, si terrà la XIV edizione delle Wojtyla Lectures, un seminario organizzato dalla Cattedra Karol Wojtyla del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia. Questa edizione sarà guidata da Dariusz Kowalczyk, gesuita polacco e docente di teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e avrà come tema: “Le ideologie del male e la misericordia di Dio secondo Giovanni Paolo II”.

Il seminario si terrà dal lunedì al mercoledì dalle ore 15 alle ore 16.30. L’evento si concluderà con una conferenza pubblica organizzata per mercoledì 1° dicembre, dalle ore 17alle ore 18.30, sul tema “La Chiesa in lotta e la Chiesa dialogante. Il messaggio di fronte alle ideologie del male in Giovanni Paolo II”.

La Cattedra Karol Wojtyla, inaugurata il 14 ottobre 2003 presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, è un centro di studio del pensiero filosofico, teologico e poetico di Karol Wojtyla, della tradizione culturale in cui questo pensiero è nato e delle prospettive che in esso si aprono per la persona umana, per la società e per la Chiesa. Attraverso la messa a disposizione di borse di studio, l’organizzazione di lezioni monografiche e di seminari di studio con esperti invitati, la Cattedra Wojtyla si propone di indagare, tra le altre, sul rapporto tra la persona, la famiglia, la società e lo Stato; paternità, maternità e figliolanza; l’Europa e i suoi “due polmoni”; verità, amore, fede e tolleranza.

Il seminario di studio e la conferenza pubblica si terranno presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. È possibile assistere in presenza (Green pass obbligatorio). Inoltre, le Wojtyla Lectures potranno essere seguite on line.