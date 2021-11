Diocesi: Modena-Nonantola, al via progetto per nuovo parco giochi dell’Oratorio di Vignola

(Foto: diocesi Modena-Nonantola)

È in partenza il progetto per la realizzazione del nuovo parco giochi dell’Oratorio parrocchiale di Vignola, nella diocesi di Modena-Nonantola. Lo illustra la parrocchia come primo passo dell’investimento “Oratorio 4.0”. L’inaugurazione è prevista entro il mese di marzo. Un’opera il cui costo è di 70mila euro. Il parco giochi prevede l’ampliamento della superficie di prato e il completo rifacimento dell’area, una per i bambini e una per gli adolescenti, e sarà realizzato con materiali innovativi e in piena sicurezza. Sarà fruibile anche a bambini con disabilità.

“Non è casuale la scelta del progetto del nuovo parco giochi – precisa una nota della diocesi -. I bambini e gli adolescenti sono l’espressione del futuro delle nostre comunità, ma sono anche coloro che maggiormente hanno sofferto per questa pandemia: più di tutti hanno bisogno di ritornare nei luoghi dove si può esprimere socialità e sano divertimento. Alcuni laici, in piena autonomia, hanno ritenuto opportuno costituire un comitato, che si presenterà nei prossimi giorni e che è pronto ad accogliere il contributo di coloro che desiderano impegnarsi a sostegno dell’iniziativa”.