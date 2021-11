Diocesi: San Miniato, stasera nella chiesa della Trasfigurazione la Gmg con testimonianze, riflessioni e preghiera

Stasera, alle ore 21,15, nella chiesa della Trasfigurazione a San Miniato Basso sarà celebrata la Giornata mondiale della gioventù a livello diocesano. Il tema guida di questa Gmg è “Alzati e testimonia la gioia di Cristo”. È la prima volta che si celebra in occasione della festa di Cristo Re, ultima domenica dell’anno liturgico. La serata a San Miniato Basso prevede alcuni momenti dedicati a testimonianze, riflessioni e preghiera che saranno guidati dai giovani della diocesi. L’incontro sarà concluso da un tempo personale di silenzio davanti a Gesù e poi a seguire chiuderà l’adorazione eucaristica comunitaria. “I giovani della nostra Pastorale diocesana”, facendo riferimento al Messaggio del Papa per la Gmg 2021, “vorrebbero soffermarsi su un punto in particolare” stasera: “Il discepolo di Cristo è chiamato ad essere ‘luce del mondo’ (Mt 5,14). Paolo deve testimoniare quello che ha visto, ma adesso è cieco. Siamo di nuovo al paradosso! Ma proprio attraverso questa sua personale esperienza Paolo potrà immedesimarsi in coloro ai quali il Signore lo manda. Infatti, è costituito testimone ‘per aprire i loro occhi, perché si convertano dalle tenebre alla luce’ (At 26,18)”, si legge sul sito della diocesi di san Miniato.