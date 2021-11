Diocesi: Acireale, s’inaugura oggi pomeriggio l’oratorio dedicato al beato Pino Puglisi

(Foto: diocesi di Acireale)

Sarà inaugurato ad Acireale, oggi pomeriggio, alle ore 15,30, nei locali del Centro sociale della gioventù “Maria SS. della Catena” un oratorio per i ragazzi dai 6 ai 14 anni dedicato al beato don Pino Puglisi. Per l’occasione è stata organizzata una festa per accogliere i ragazzi, preparata e animata dai 20 giovani animatori che – si legge in un comunicato della diocesi – “insieme al parroco don Carmelo e al suo vice don Sebastiano hanno sognato questo momento come una tappa del rilancio di una comunità parrocchiale che ha sofferto prima il terremoto e poi la pandemia. Un luogo sano, una palestra di vita per i tanti ragazzi di Aci Catena che vogliono viverla alla luce del sole”. La festa vedrà l’uso del terreno adiacente al Centro in questi giorni spianato e ripulito grazie al sostegno dell’8×1000 della Chiesa cattolica e della comunità parrocchiale. “Sogno in questo terreno – afferma don Carmelo – un campo di calcio a 7 e uno di pallavolo. Appena ne avremo la possibilità economica, lo realizzeremo perché i ragazzi e i giovani possano avere uno spazio di incontro e di gioco”. A conclusione del pomeriggio, sarà benedetto anche un parco giochi dedicato al piccolo Gabriele Trovato scomparso tragicamente qualche anno fa.