Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente 143.401 positivi. Da inizio epidemia 4.915.981 casi e 133.131 deceduti

In Italia ci sono attualmente 143.401 positivi per Covid-19, con un incremento di 6.271 da ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 4.915.981, con un incremento nelle ultime 24 ore di 11.555. Questo è quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus Covid-19 diffusi oggi e pubblicati sul sito web del ministero della Salute.

Tra gli attualmente positivi, 512 sono in cura presso le terapie intensive, lo stesso numero di ieri, mentre i nuovi ingressi del giorno sono stati 50; 4.250 sono ricoverati con sintomi, 100 in più nelle ultime 24 ore; 138.639 sono in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi, con un incremento di 6.166 casi rispetto a ieri. Il totale dei deceduti è pari a 133.131, con un aumento di 49 rispetto a ieri. I dimessi e guariti sono complessivamente 4.639.449, con un aumento di 5.220 rispetto a ieri. L’incremento nelle ultime 24 ore dei tamponi effettuati è pari a 574.812. Il tasso di positività è al 2%, stabile rispetto a ieri.