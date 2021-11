Diocesi: Milano, da domani la settimana dei Centri culturali cattolici sul tema “Come lievito, per dare pienezza alla vita”

Letteratura, cinema, musica, filosofia. Presentazione di libri, concerti, proiezione di film. Dal 21 al 27 novembre torna la settimana dei Centri culturali cattolici della diocesi di Milano dal titolo “Come lievito, per dare pienezza alla vita”. Venti incontri online e in presenza – informa la diocesi – diffusi in tutte le sette zone pastorali “con pensatori e testimoni di vita in dialogo sulle domande cruciali per trovare un terreno e un linguaggio comuni sulle sfide del nostro tempo”. Tra le personalità di spicco che interverranno la filosofa Michela Marzano e il monaco di Bose e studioso Sabino Chialà. Moderati dal giornalista di Avvenire, Alessandro Zaccuri, dialogheranno dalle loro rispettive prospettiva giovedì 25 novembre, alle 21 all’Ambrosianeum di Milano, in via delle Ore 3. L’evento che sarà proiettato anche in diretta streaming in quattro sale della comunità sparse nella diocesi verrà arricchito anche da un contributo video dell’arcivescovo Mario Delpini che contrariamente a quanto programmato, non potrà essere presente.

“Ripartiamo dal ‘lievito’ perché abbiamo bisogno di dare spessore alle domande di sempre che interrogano, forse con più urgenza, le donne e gli uomini di oggi per cercare insieme risposte comuni che aprano a orizzonti di speranza – sottolinea il responsabile dell’Ufficio per il coordinamento dei Centri culturali cattolici, don Gianluca Bernardini –. Le molteplici iniziative sul territorio, tra cui diverse quest’anno in presenza, dicono che i Centri culturali cattolici possono essere ancora spazi di riflessione dentro questo nostro tempo che sembra, a volte, aver sospeso le parole di senso sulla vita, la malattia, la morte, l’educazione, la vita comune, la fede stessa. Un monito perché, come Chiesa, non possiamo dimenticarci della carità della cultura, servizio prezioso ancora per tutti”.