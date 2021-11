Diocesi: Fiesole, al via il ciclo di incontri “Per uscire dall’indifferenza. Dalla contemplazione alla compassione”

L’associazione Barnaba, famiglia per le famiglie, e il Punto Famiglia Villa Pettini propongono alla diocesi di Fiesole un cammino nella spiritualità articolato in tre incontri. “Per uscire dall’indifferenza. Dalla contemplazione alla compassione” il titolo del ciclo. Ogni incontro sarà strutturato su più giorni, con la possibilità di pernottamento nel pieno rispetto delle norme Covid.

Il primo incontro inizia oggi, alle ore 16,30, e prosegue fino alle ore 16 di domani 21 novembre. “Contemplare per non smarrirsi” il tema. Ad accompagnare nella riflessione padre Giuseppe Riggio.

Il secondo incontro si svolgerà dal pomeriggio di giovedì 6 gennaio al pranzo di domenica 9 gennaio, sul tema “Cercare e trovare Dio in tutte le cose”, con padre Massimo Tozzo.

Il terzo incontro si terrà dalle ore 16,30 di sabato 2 alle ore 16 di domenica 3 aprile sul tema “Compassione: custodire i fratelli e le sorelle”, con padre Giuseppe Riggio.