Natale: Messaggero Sant’Antonio, lunedì 29 novembre il webinar “Preadolescenti e fede: che fare?”

Quanto sappiamo davvero del Natale e di tutte quelle figure che animano i nostri tradizionali presepi? E come possiamo comunicare ai giovanissimi tra i 9 e i 14 anni la fede e le nostre principali festività, a partire dalla nascita di Gesù? A rispondere a queste domande ci proverà il webinar “Preadolescenti e fede: che fare?” che sarà trasmesso lunedì 29 novembre, alle ore 21, sui canali social del Messaggero (pagine Facebook Edizioni Messaggero Padova e Messaggero dei Ragazzi, canale YouTube Messaggero di sant’Antonio). A condurlo sarà padre Fabio Scarsato, direttore editoriale del Messaggero, in dialogo con don Giorgio Ronzoni, presbitero padovano e parroco di Santa Sofia in Padova, che insegna catechetica e teologia pastorale alla Facoltà teologica del Triveneto. L’evento è rivolto in particolare a quanti si occupano per lavoro o volontariato di giovanissimi e fede, in particolare catechisti, insegnanti di religione, animatori, oltre naturalmente ai genitori.

L’idea di realizzare il webinar è nata dall’ultimo libro di Ronzoni, autore di libri per ragazzi, “Testimoni del Natale. Un pastore e un magio raccontano”, rivolto per l’appunto ad adolescenti, ma anche a genitori, parroci, catechisti, animatori. A partire dal racconto di un pastore e di un magio, che duemila anni fa furono testimoni della nascita di Gesù, il libro aiuta ad entrare nel vero significato di questa festa, spiegandone anche i simboli principali (il presepe, la stella, l’albero…) e le loro contraddizioni storiografiche: Gesù non è nato il 25 dicembre dell’anno 0 e la stella di Betlemme non era una cometa!

Il webinar cercherà quindi di rispondere con fondatezza storica ad alcune domande classiche sul Natale: quando è nato Gesù? C’erano davvero l’asino e il bue? I Magi erano re ed erano tre? Quando è nato il presepio? L’albero di Natale non è cristiano? E soprattutto cercherà di offrire a catechisti, insegnanti ed educatori le coordinate per comunicare il mistero della festa cristiana più amata da bambini e giovanissimi. Animerà l’incontro il giovane illustratore Alessandro Chiarini, autore dei disegni contenuti nel volume.