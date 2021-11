Diocesi: Frosinone, oggi pomeriggio l’evento “Disegno Scout – Forma, stile e metodo”. Partecipa mons. Spreafico

“Disegno Scout – Forma, stile e metodo” è il titolo dell’evento che si terrà oggi pomeriggio, dalle ore 15:30 alle 17.30, a Frosinone, nell’auditorium multifunzionale della diocesi. L’incontro, curato dal Centro studi Scout d’Europa e organizzato in collaborazione con il Distretto di Frosinone della Fse, prende le mosse dall’omonimo libro, recentemente pubblicato per i tipi di Edizioni Scouting e che verrà presentato ufficialmente nell’occasione. All’evento prenderà parte mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, che ha scritto un testo appositamente per questo volume. Interverrà Francesco Di Fonzo, presidente dell’Associazione italiana guide e scouts d’Europa cattolici. Oltre alla presenza del curatore del volume Emanuele Martinez, sono previsti interventi di Giovanni Morello, storico dell’arte, e Attilio Grieco, autore di libri scout. L’incontro sarà moderato da Pietro Antonucci, membro del Comitato di direzione del Centro studi Scout d’Europa. La pubblicazione costituisce un approfondito studio sullo stile e sulle forme grafiche che hanno contraddistinto quasi mezzo secolo di vita della Associazione italiana guide e scouts d’Europa cattolici. I testi, firmati dal curatore e da membri del Centro studi Scout d’Europa, ripercorrono la storia del disegno scout dalle sue origini con Baden-Powell fino ai giorni nostri. Accanto ai testi storico-critici e metodologici che inquadrano la materia, vengono ricostruiti i profili e il contributo di 12 disegnatori (più uno, nella fattispecie p. Ivan Zuzek SJ inventore del naif-scout) ma anche uno spaccato della produzione locale fatta di disegni nelle sedi scout, giornalini di gruppo, distintivi.