Afghanistan: Unicef, 1 milione di bambini rischiano di morire di malnutrizione acuta

foto: Unicef

In solidarietà con i bambini dell’Afghanistan che stanno sopportando il peso di una crisi umanitaria in rapida escalation, oggi l’Unicef Afghanistan non celebra la Giornata mondiale dell’infanzia, chiudendo i propri canali digitali per riflettere sulle sfide che i bambini stanno affrontando nel Paese asiatico. Dopo un inverno secco e un raccolto debole, la siccità e l’insicurezza alimentare continuano. Quasi 14 milioni di bambini in Afghanistan non hanno abbastanza cibo da mangiare. Oltre 1 milione di bambini afgani rischiano di morire a causa della malnutrizione acuta grave- a meno che non ricevano un trattamento immediato. Le epidemie di morbillo stanno mettendo a rischio la vita dei bambini. Mentre le famiglie diventano sempre più disperate, l’Unicef sta osservando tendenze preoccupanti, “da un aumento dei casi di matrimonio precoce e di lavoro minorile, al reclutamento da parte di gruppi armati e ai bambini che non tornano a scuola. Più di 4 milioni di bambini sono fuori dalla scuola; più della metà di loro sono bambine”. “È difficile celebrare l’essere bambini in Afghanistan in questo momento. Chiudendo le nostre piattaforme digitali nella Giornata mondiale dell’infanzia, vogliamo inviare un messaggio ai donatori esortandoli a sostenere i bambini dell’Afghanistan”, ha detto Alice Akunga, rappresentante ad interim dell’Unicef in Afghanistan. “I meno responsabili di questa crisi stanno pagando il prezzo più alto”. In risposta alla crisi l’Unicef sta aumentando i suoi programmi per i bambini. Per esempio, nell’ultimo mese, ha raddoppiato il numero di operatori che forniscono servizi di nutrizione sul campo: da 36 a 72; curato circa 30.000 bambini sotto i cinque anni affetti da malnutrizione grave e acuta; raddoppiato i team mobili di salute e nutrizione, fornito solo in ottobre a 150.000 donne servizi di consulenza nutrizionale sull’alimentazione materna, infantile e del bambino. L’Unicef sta anche lavorando con i partner per sensibilizzare le comunità sui rischi del matrimonio infantile che può portare a una sofferenza per tutta la vita. L’Unicef chiede ai leader mondiali “di mettere i diritti e il benessere dei bambini afgani al centro delle loro discussioni sul finanziamento della crisi umanitaria”.