Diocesi: Pavia, celebrazioni per la Giornata e la Festa del Seminario

La diocesi di Pavia vivrà domenica 21 novembre, solennità di Cristo Re, la Giornata del Seminario. Alle 17, nella cappella del Seminario vescovile, il padre spirituale don Giulio Lunati celebrerà la messa dedicata agli Amici del Seminario e preceduta, alle 16.15 da un momento di Adorazione eucaristica. Il 30 novembre, invece, è in programma la Festa del Seminario in occasione della memoria liturgica del patrono sant’Andrea. Alle 10.30 il vescovo Corrado Sanguineti presiederà la celebrazione eucaristica in cappella mentre alle 11.45 don Innocente Garlaschi terrà nell’aula magna del Seminario una conversazione sulla formazione liturgica in Seminario prima del Concilio Vaticano II con particolare riferimento all’operato del card. Virgilio Noè nel decimo anniversario dalla morte.

“Com’è consuetudine – si legge in una nota della diocesi –, sono stati invitati alla celebrazione i sacerdoti che nel 2021 hanno compiuto 50 e 25 anni di ordinazione: don Natale Rampoldi, don Elio Gittani, don Paolo Mascherpa per i loro 50 anni di sacerdozio e don Giovanni Lodigiani per i suoi 25 anni dalla consacrazione, compiuti lo scorso mese di giugno”.