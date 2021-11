Coronavirus Covid-19: Iss, “in aumento l’incidenza in tutte le fasce di età, in particolare nella popolazione 0-19 anni”

È “in aumento l’incidenza settimanale a livello nazionale: 88 casi per 100.000 abitanti rispetto a 62 casi per 100.000 abitanti della settimana precedente. Stabile rispetto alla settimana precedente l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici pari a 1,21 (range: 1,14-1,26), stabilmente al di sopra della soglia epidemica. In lieve diminuzione ma ancora sopra la soglia epidemica l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, Rt=1,09 (IC95%: 1,04-1,14)”. È quanto si legge nel Bollettino esteso di sorveglianza dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che ha dato di ieri, è stato diffuso oggi e completa il monitoraggio settimanale.

In aumento “l’incidenza a 14 giorni in 20 Regioni/Province autonome su 21. Durante il periodo 1 – 14 novembre 2021, le Regioni/ Province autonome hanno segnalato 90.419 nuovi casi confermati di infezione (in aumento rispetto ai 68.537 nuovi casi segnalati tra il 25 ottobre – 7 novembre 2021)”.

In aumento “l’incidenza in tutte le fasce di età, in particolare nella popolazione 0-19 anni caratterizzata da una maggiore variazione dell’incidenza a 14 giorni. In leggera diminuzione l’età mediana dei soggetti che hanno contratto l’infezione da virus SARS-CoV-2 negli ultimi 14 giorni (42 anni rispetto a 43 anni della precedente settimana).

Nella popolazione in età scolare si osserva un forte aumento dell’incidenza nella fascia 6-11, dove si osserva all’incirca il 50% dei casi della popolazione 0-19”.