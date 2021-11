Diocesi: Savona, domani Giornata di preghiera e sensibilizzazione contro gli abusi

Con una lettera indirizzata ai presbiteri e religiosi della diocesi, il vescovo di Savona-Noli, mons. Gero Marino, ha stabilito che quest’anno la Giornata di preghiera e sensibilizzazione contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale sia celebrata nella diocesi di Savona Noli domani, domenica 21 novembre, nella solennità di Cristo Re. L’iniziativa si ispira alla “Giornata europea per la protezione dei europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale”, istituita dal Consiglio d’Europa che viene celebrata ogni anno il 18 novembre.

“Faccio mio, con convinzione – scrive il vescovo – quanto afferma il Documento preparatorio del prossimo Sinodo dei vescovi: ‘La Chiesa tutta è chiamata a fare i conti con il peso di una cultura impregnata di clericalismo, che eredita dalla sua storia, e di forme di esercizio dell’autorità su cui si innestano i diversi tipi di abuso (di potere, economici, di coscienza, sessuali)’. Chiediamo al Signore ‘la grazia della conversione e l’unzione interiore per poter esprimere, davanti a questi crimini di abuso, il nostro pentimento e la nostra decisione di lottare con coraggio’”.

La diocesi di Savona-Noli è stata tra le prime in Liguria a costituire una équipe, formata da un sacerdote, tre psicologhe e un avvocato, per la prevenzione degli abusi sessuali. Il vescovo ha invitato a celebrare la giornata nelle parrocchie e in tutte le chiese, durante l’Eucaristia, e ha suggerito che le messe siano introdotte con queste parole: “In questa domenica, celebriamo, assieme a tutta la Chiesa italiana, una Giornata di preghiera per i minori vittime di sfruttamento e di abuso sessuale. Chiediamo la grazia della conversione, ricordando le parole di Gesù: ‘Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite; a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio’”. Anche nelle preghiere dei fedeli saranno ricordate le vittime degli abusi.