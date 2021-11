Giornata infanzia: Unicef, nel mondo oltre 149 milioni di bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione cronica. “Il lavoro da fare è ancora tantissimo”

Oggi, in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Unicef ricorda che, nel mondo, oltre 149 milioni di bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione cronica e oltre 45 milioni di malnutrizione acuta, senza contare gli effetti della pandemia da Covid-19; 160 milioni di bambini e adolescenti sono coinvolti nel lavoro minorile; circa 1 miliardo di bambini – quasi la metà dei 2,2 miliardi di bambini del mondo – vive in uno dei 33 Paesi classificati come “a rischio estremamente elevato” per gli impatti della crisi climatica; quasi 46.000 adolescenti muoiono a causa di suicidio ogni anno – più di uno ogni 11 minuti –, una fra le prime cinque cause di morte per la loro fascia d’età. “Il mondo ha compiuto notevoli progressi nella sopravvivenza dei bambini negli ultimi tre decenni, e milioni di bambini hanno maggiori possibilità di sopravvivenza rispetto al 1990”, ha dichiarato Carmela Pace, presidente dell’Unicef Italia. “Tuttavia, il lavoro da fare è ancora tantissimo. A 32 anni dall’approvazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e a 30 anni dalla sua ratifica da parte dell’Italia, i diritti dei bambini non sono ancora rispettati e tutelati in tutto il mondo. La pandemia da Covid-19 ci ha insegnato che esiste un unico modo per superare le emergenze globali: uniti. E, uniti, dobbiamo lavorare per un presente e un futuro migliore per le nuove generazioni”. Ieri Unicef ha partecipato a Roma all’evento “Infanzia e adolescenza: diritto al futuro”, organizzato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia/Presidenza del Consiglio dei ministri e la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, per la celebrazione della Giornata. I volontari dei comitati locali dell’Unicef saranno coinvolti in numerose iniziative tutta la settimana, con incontri nelle scuole, convegni, mostre, letture animate, proiezioni di film, attività ludiche e sportive, concerti in diverse città. Nell’ambito della programmazione dedicata da Rai Ragazzi su Rai Gulp e Rai Yoyo e su RaiPlay, l’Unicef ha collaborato a varie iniziative, tra cui anche la realizzazione di uno spot sui diritti dell’infanzia diretto da Nicola Campiotti.