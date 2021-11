“A Sua Immagine”: oggi una storia di coraggio nella vita. Domani puntata dedicata ai giovani

La storia di Luca Dell’Oro di Galbiate che, a 21 anni, per un incidente sul lavoro perde tre dita della mano destra sarà al centro della puntata di oggi, alle 16.05, di “A Sua Immagine”, su Rai Uno. Comincia un lungo calvario che dura molti mesi tra cure e fisioterapia, ma l’invalidità si rivela irreversibile. A Budrio, vicino Bologna, per la riabilitazione conosce delle persone fantastiche. “Sono rinato – racconta Luca – perché ho incontrato dei ragazzi che per un incidente in moto avevano perso entrambe le gambe o l’intero braccio. Eppure sorridevano, dimostrando una forza e una carica incredibili nel modo di affrontare quel loro nuovo capitolo della vita. Mi hanno dato il coraggio di crederci, che potevo ricominciare”.

A Luca nasce l’idea di un blog “Viaggiando contro le barriere” per aiutare le persone con disabilità nei loro viaggi. “Voglio che le tutte le persone, anche quelle con disabilità, sappiano che ogni meta è raggiungibile, che ogni viaggio è possibile”. Luca oggi ha 26 anni e lavora come perito chimico di laboratorio per un’azienda della provincia di Monza. Nella sua lotta lo hanno sostenuto i genitori, gli amici di sempre e la fede che gli fanno dire: “Nonostante tutto, la vita è meravigliosa”. A seguire “Le ragioni della speranza” con fra Daniele Randazzo. In questo nuovo appuntamento, in occasione della solennità di Cristo Re, l’attenzione è per la figura del santo francescano ideatore della Via Crucis al Colosseo: San Leonardo da Porto Maurizio. Per percorrere i tratti salienti della sua vita e spiritualità, tappa al convento di San Bonaventura al Palatino, nella cornice straordinaria dei Fori Imperiali.

I giovani saranno i protagonisti della puntata di domani, in onda dalle 11.15, in occasione della Giornata mondiale della gioventù, che si celebra nelle diocesi, Papa Francesco ha scritto un testo, nel quale invita i giovani ad alzarsi e a diventare testimoni. Partendo dal messaggio del pontefice, si cercherà di conoscere meglio la generazione dei giovani di oggi. In studio con la conduttrice Lorena Bianchetti: Maura Manca, presidente dell’Osservatorio nazionale adolescenza, Sara Segantin, scrittrice e attivista di Friday For The Future, don Giordano Goccini, parroco di Novellara e alcuni giovani della sua diocesi. Nel corso della puntata tante esperienze di ragazzi che con le loro scelte, il loro impegno e la loro creatività lasciano una piccola impronta. Giovani impegnati con i poveri, accanto agli anziani, ragazzi che si preoccupano dell’educazione dei più piccoli e che abitano il digitale in modo luminoso. A seguire il consueto appuntamento con Paolo Balduzzi per il notiziario. Alle 12, l’Angelus di Papa Francesco in diretta da piazza San Pietro.