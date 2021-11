Diocesi: Bari, stasera Gmg con preghiera e meditazioni con mons. Satriano e don Patriciello

I giovani dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto si ritroveranno nella serata di oggi, sabato 20 novembre, nel seminario arcivescovile per celebrare con un incontro-festa la Giornata della gioventù. Sarà l’occasione per iniziare un nuovo anno pastorale all’insegna del cammino sinodale, riconoscendo l’importanza della testimonianza del Vangelo e della pienezza della vita dei giovani.

Guidati dall’arcivescovo Giuseppe Satriano e accompagnati dalla testimonianza di vita di don Maurizio Patriciello, parroco al Parco Verde di Caivano, i giovani si metteranno in ascolto di esperienze che segnano attraverso la speranza un nuovo modo di stare al mondo, quello dei discepoli di Gesù. Significative saranno anche tre testimonianze di giovani che hanno vissuto con passione e impegno nel quotidiano la chiamata a essere per gli altri, a vivere la sobrietà, a inseguire la passione per la creatività e la bellezza. Ci sarà anche un momento di festa e di condivisione e il tutto culminerà nella adorazione della croce e nella preghiera.