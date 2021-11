Diocesi: Cassano all’Jonio, domani la Gmg nella chiesa di Gesù Buon Pastore a Sibari

In programma per l’ultima domenica dell’anno liturgico, nella quale si celebra Cristo Re dell’Universo, la Giornata mondiale della gioventù. Anche la Pastorale giovanile della diocesi di Cassano all’Jonio, guidata da don Rocco Lategano, ha inteso organizzare un momento di riflessione sul tema offerto dal Papa su “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!”.

La Giornata avrà inizio alle ore 16.30 di domani con l’accoglienza di tutti i giovani della diocesi presso la chiesa di Gesù Buon Pastore a Sibari. Seguirà, alle ore 17, l’accoglienza della Croce della Gmg, le testimonianze e subito dopo il vescovo, mons. Francesco Savino, dialogherà con i giovani. “Non c’è possibilità di ricominciare senza di voi, cari giovani”. Di questo ne è convinto il Papa, che nel messaggio per la 36ª Giornata mondiale lancia un forte appello: “Per rialzarsi, il mondo ha bisogno della vostra forza, del vostro entusiasmo, della vostra passione”. Allieteranno la giornata i complessi musicali Aura e The Voice of Soul.