Diocesi: Cremona, stasera la veglia dei giovani con il vescovo al palazzetto dello sport

Torna in presenza la veglia diocesana dei giovani con il vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, alla vigilia della Giornata mondiale della gioventù, sempre al palazzetto dello sport di Cremona. Si terrà stasera, con l’accoglienza dei gruppi a partire dalle 20.15 e l’inizio della veglia alle 20.45, con diretta tv su Cremona1 e i canali web diocesani.

“Per la prima volta – spiega, sul sito della diocesi, don Francesco Fontana, incaricato diocesano per la Pastorale giovanile – celebriamo in diocesi la Giornata mondiale della gioventù nella sua nuova collocazione in occasione della Domenica di Cristo Re”. Cambia anche leggermente la formula, a causa delle limitazioni imposte dalle normative sanitarie in vigore. L’incontro tra i giovani e con il vescovo sarà soltanto nel dopocena per un momento di preghiera e di ascolto di alcune testimonianze ed esperienze.

Il momento di preghiera e riflessione – con lo slogan “Alzati perché hai visto!”, riprendendo il titolo del messaggio del Papa per la Giornata – sarà animato con il canto da una sezione del “Grande coro diocesano”. Dopo un momento di accoglienza, interverrà come ospite della serata per una testimonianza sul suo impegno in ambito umanitario Nicolò Govoni, giovane cooperante cremonese che ha fondato la ong “Still I Rise”. Seguirà il momento di preghiera e adorazione, al termine del quale il vescovo consegnerà un segno a tutti i gruppi presente. Prima della benedizione, infine, riceverà il mandato missionario Marco Allegri, il giovane della parrocchia cittadina di Sant’Agostino che nelle prossime settimane partirà per il Brasile per un anno di servizio a Salvador de Bahia, dove da fine ottobre è già presente un’altra laica cremonese, Gloria Manfredini. Entrambi saranno di supporto alla parrocchia di Gesù Cristo Risorto guidata dal sacerdote “fidei donum” cremonese, don Davide Ferretti.