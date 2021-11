Giornalismo: Ucsi Sicilia, incontro oggi a Siracusa con l’arcivescovo Lomanto

Oggi, sabato 20 novembre, alle 16,30, l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, delegato episcopale per le comunicazioni sociali e la cultura della Conferenza episcopale siciliana, riceverà in arcivescovado i componenti del Consiglio regionale dell’Unione cattolica della stampa italiana guidato dal presidente Domenico Interdonato e dal consulente ecclesiastico don Paolo Buttiglieri, il segretario nazionale dell’Ucsi Salvatore Di Salvo, i consiglieri nazionali Gaetano Rizzo e Domenico Pantaleo e il presidente nazionale del Consiglio dei garanti Antonio Foti. All’incontro parteciperanno, anche, i presidenti provinciali di Siracusa Alberto Lo Passo, Messina Laura Simoncini, Catania Giuseppe Adernò, Caltanissetta Fiorella Falci, Palermo Michelangelo Nasca e della sezione diocesana di Patti Domenico Pantaleo. Il consulente ecclesiastico e il presidente regionale presenteranno all’arcivescovo l’attività dell’Ucsi Sicilia svolta in questi ultimi anni e la presenza nelle realtà provinciali e diocesani dell’isola. Il segretario nazionale dell’Ucsi Salvatore Di Salvo consegnerà a nome della presidenza nazionale la ricerca “Pensare il futuro. I 17 obiettivi dell’Agenda visti dai giovani e raccontati dai giornalisti” (Ed. Las 2021).