Spagna: Siviglia, dal 25 al 27 novembre la XLIII Settimana sociale dedicata alla “rigenerazione della vita pubblica”

“La rigenerazione della vita pubblica. Un appello al bene comune e alla partecipazione ” è il tema centrale della XLIII Settimana sociale di Spagna che si svolgerà a Siviglia dal 25 al 27 novembre, su iniziativa della Commissione. episcopale per la pastorale sociale e la promozione umana della Conferenza episcopale spagnola (Cee). I giorni a Siviglia saranno la tappa conclusiva per mettere in comune il lavoro svolto nelle diocesi da settembre.

Giovedì 25 novembre, alle 19, si svolgerà la sessione inaugurale della Settimana al Real Alcázar di Siviglia. Saranno presenti il nunzio apostolico in Spagna, mons. Bernardito Auza, l’arcivescovo di Siviglia, mons. José Ángel Saiz Meneses, il presidente delle Settimane sociali di Spagna, Jesús Avezuela Cárcel, e il sindaco di Siviglia, Juan Espadas Cejas . La relazione di apertura sarà tenuta dal segretario generale della Cee, mons. Luis Argüello.

Le sessioni inizieranno venerdì con una cerimonia di benvenuto ai portavoce delle diocesi partecipanti e al gruppo di ospiti della diocesi di Siviglia. Il decano della Facoltà di Teologia San Isidoro di Siviglia, Manuel Palma Ramírez, rivolgerà un saluto. Il resto della giornata sarà svolto in gruppi di lavoro.

Il sabato sono in programma due tavole rotonde: “Uno sguardo a partire dalla politica” e “Uno sguardo a partire dall’impresa e dal settore sociale”. Il programma di sabato prevede anche la presentazione delle conclusioni, prima dell’atto finale in cui saranno presenti l’arcivescovo di Siviglia e il presidente della Giunta dell’Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla.