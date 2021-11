Tv2000: in diretta sette messe cantate “In nome del Padre”. Si comincia oggi con l’Africa, in memoria dell’ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci

“In nome del Padre”, sette messe cantate dalla basilica dei Santi Pietro e Paolo dell’Eur a Roma. In diretta su Tv2000 dal 20 novembre fino al 21 maggio un sabato al mese, alle 19. “Le messe – fa sapere Tv2000 in una nota – ideate da Eur Culture, programma culturale ed artistico di Eur spa, in collaborazione con la diocesi di Roma e il Pontificio Consiglio della Cultura, sono legate alla musica religiosa con un ventaglio di stili dal popolare al colto e musicisti di altissimo livello. Ogni messa contiene al suo interno una riflessione con la partecipazione straordinaria di uomini di fede”. Si inizia oggi con la “messa africana” interpretata da Badara Seck griot, Comunità etniche africane della città, coro e solisti del Ready Made Ensemble diretti da Gianluca Ruggeri. La celebrazione, che sarà officiata da padre Francis Malenga, è in commemorazione dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dei martiri del Kivu. Vedrà la partecipazione di Yolande Mukagasana scrittrice sopravvissuta al genocidio in Rwanda. Sabato 18 dicembre “messa popolare” con Ambrogio Sparagna, il coro e solisti del Ready Made Ensemble diretti da Gianluca Ruggeri e l’Orchestra Popolare Italiana. L’omelia è affidata al card. Enrico Feroci. Sabato 22 gennaio ‘messa di Notre-Dame (Guillaume De Machaut- Medio evo) e il 26 febbraio “messa jazz’ con Antonello Salis e Franco Morgia fisarmonica e tastiera, Santino Spinelli canto e fisarmonica, Coro e Solisti del Ready Made Ensemble diretti da Gianluca Ruggeri. Omelia del cardinale Augusto Paolo Lojudice. Sabato 26 marzo “messa latino americana” in commemorazione del beato Oscar Romero: Maria Chiara Chizzoni soprano, coro e coristi del Ready Made Ensemble diretti da Gianluca Ruggeri, musicisti e coro della Comunità Etnica Latina di Roma, coro multietnico della Fondazione Musica per Roma. Omelia del card. Pedro Riccardo Barreto Imeno. Il 23 aprile “messa mediterranea” in commemorazione del beato Pino Puglisi con omelia del card. Matteo Maria Zuppi. L’interpretazione artistica è affidata a Mario Incudine e l’orchestra World Youth. Ultimo appuntamento sabato 21 maggio con la “messa contemporanea” (creazione del compositore Marcello Filotei) interpretata da Ars Ludi ensemble, coro e solisti del Ready Made Ensemble diretti da Gianluca Ruggeri. L’omelia è del presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, il card. Gianfranco Ravasi.