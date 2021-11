Diocesi: Chioggia, domani marcia e veglia di preghiera per la Gmg con mons. Tessarollo

Domani, domenica 21 novembre, si ritroveranno i giovani della diocesi di Chioggia, davanti alla chiesa di San Domenico, santuario del Cristo, alle ore 17, per mettersi in cammino, attraverso una marcia lungo il corso centrale di Chioggia, per giungere alla basilica di San Giacomo e incontrare il Signore presente nella sua Parola, nel Sacramento della sua presenza, e in ascolto della voce della Chiesa attraverso il l’amministratore apostolico, mons. Adriano Tessarollo.

La veglia di preghiera è stata preparata invitando tutte le realtà della pastorale giovanile. “È stata lanciata anche una challange, ovvero una “gara” virtuale, dove ogni gruppo, attraverso la propria fantasia, sulla base della canzone Happy di Pharell Williams, interpreta cosa vuol dire rialzarsi oggi”, ricorda l’équipe diocesana di pastorale giovanile, sul sito della diocesi.

L’ appuntamento si terrà dalle 17 alle 19. Sarà anche occasione per i giovani della diocesi per stringersi attorno a mons. Tessarollo e “ringraziarlo per questi 12 anni di servizio in mezzo a noi, non solo con la preghiera ma anche con un momento di convivialità”.