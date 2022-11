Solidarietà: Roma, domani la Cri raccoglie coperte per i senza fissa dimora

Domani le sedi di molti Comitati della Croce rossa italiana di Roma, in vari Municipi della Capitale, e quelle di alcuni Comuni della Provincia raccoglieranno dai cittadini, che vorranno dare un sostegno, coperte nuove o in buono stato in busta chiusa, da destinare alle persone senza dimora della Capitale. “Questa sarà una giornata molto importante perché come ogni anno con l’arrivo del clima più freddo intensifichiamo le uscite delle nostre Unità di Strada e abbiamo bisogno di molte coperte per le persone che assistiamo”, dichiara Debora Diodati, presidente di Cri Roma.