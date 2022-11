Pellegrinaggi: gesuiti, viaggio di fine anno in Siria

Un percorso spirituale ispirato dal territorio, un viaggio di formazione culturale e storica, alla conoscenza di volti e posti. È la proposta del pellegrinaggio in Siria, in programma dal 28 dicembre all’8 gennaio, guidato dai padri gesuiti Francesco Cavallini e Samer Arkilo. Il progetto, spiegano i promotori, è frutto della collaborazione tra l’Associazione Percorsi di Vita, l’Associazione Amici del Medio Oriente (Amo-Fme) e la Compagnia di Gesù. L’idea nasce dall’esperienza maturata in precedenti viaggi in Siria e in Libano dopo un’interruzione di 7 anni dovuta alla guerra siriana. Il programma prevede gli incontri con persone, associazioni e realtà attive in loco. In particolare con la comunità di gesuiti di Homs, dove prestò servizio e fu ucciso il gesuita olandese Frans Van der Lugt, e con la comunità del monastero di Mar Musa, fondato dal gesuita Paolo Dall’Oglio. Inoltre si visiteranno le città di Damasco e Aleppo, alcuni villaggi sui monti della catena dell’anti-Libano orientale, dove si parla anco