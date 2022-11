Giornata mondiale poveri: Mantova, “Pillole di carità” per cresimandi e adolescenti

In occasione della sesta Giornata mondiale dei poveri, domenica 13 novembre, Caritas e Ufficio Catechistico della diocesi di Mantova propongono le “Pillole di carità” per i gruppi di catechismo in preparazione alla Cresima e gli adolescenti. L’obiettivo, spiega una nota della diocesi, è quello di “favorire la riflessione delle ragazze e dei ragazzi sull’importanza dell’attenzione alle persone più vulnerabili”.

L’attività proposta si articola in tre fasi. La prima prevede la visione di due brevi cortometraggi secondo le modalità preferite (in presenza tutti insieme, tramite Whatsapp…) a cui far seguire la discussione/riflessione su quanto visto secondo gli spunti che trovate nel file allegato. Si passa poi alla raccolta di generi vari all’interno del gruppo, che termini con la fine del mese di novembre; “i prodotti – viene precisato – vanno scelti dal gruppo partendo dalle necessità primarie/sensibilità dei componenti (di cosa non posso fare a meno? Se è importante per me vorrei che non mancasse ad altri…) quindi può riguardare generi alimentari (per la colazione? per la merenda? cibi preferiti?) o per l’igiene personale (bagnoschiuma, deodorante, dentifricio, crema, ecc.) in modo che venga sentita il più possibile come un’attenzione che si ha verso un’altra persona. Infine, quanto raccolto potrà essere donato al Centro di ascolto più vicino alla propria parrocchia. “La consegna – viene suggerito – sarà anche l’occasione per conoscere i volontari e i servizi sostenuti”.