Diocesi: Saluzzo, al via domani gli incontri su “Il servizio nella Chiesa”

“Il servizio nella Chiesa”. Questo il tema al centro del ciclo di incontri che prenderà il via il 12 novembre a Saluzzo. Per tre sabati consecutivi membri dei Consigli pastorali parrocchiali e del Consiglio pastorale diocesano, membri dei Consigli affari economici parrocchiali e diocesano, catechisti, ministri straordinari della Comunione e volontari pastorali della salute, lettori, componenti dei cori parrocchiali, volontari di Caritas e San Vicenzo, segretari parrocchiali, equipe dei gruppi famiglia e dei corsi in preparazione al matrimonio, diaconi permanenti e candidati al diaconato, religiosi e religiose, insegnanti di religione sono invitati a partecipare ai tre appuntamenti pensati “per crescere nel servizio alla Chiesa di oggi”.

Sabato 12 novembre si rifletterà su “Diocesi e parrocchie. Come essere veramente una Chiesa in uscita”; il 19 su “Identità, trasformazione e sfide per le nostre parrocchie”; mentre il 26 novembre si approfondirà la tematica “Parrocchia innovativa. Progettare la pastorale a partire dal territorio”. Tutti gli incontri saranno ospitati dalle 9.30 alle 12 presso il teatro dell’oratorio don Bosco.