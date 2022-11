Missione: Il Ponte d’Oro, verso Natale con la rivista missionaria per i più piccoli

L’ultimo numero dell’anno de “Il Ponte d’Oro”, rivista per ragazzi edita dalla Fondazione Missio (www.missioitalia.it), è dedicato al Natale e offre un percorso di avvicinamento alla festa più sentita dai bambini. Tante notizie, curiosità, racconti dal mondo. Ma anche 10 pagine per lasciarsi accompagnare verso il 25 dicembre. Come? “Stavolta non tramite un dossier da sfogliare, ma – spiegano dalla redazione – attraverso un Calendario d’Avvento da costruire e vivere giorno per giorno, dal 27 novembre, prima Domenica d’Avvento, al 24 dicembre, Vigilia di Natale. Per ogni data, viene presentato un tema che aiuta ad aprire gli occhi sul mondo, sull’umanità, sull’operato dei missionari, sugli insegnamenti del Vangelo, sul senso della nascita di Gesù e di cosa rappresenta per l’uomo”. “La versione del Calendario d’Avvento che suggeriamo di realizzare in queste pagine prevede di inserire in ogni finestrella un bigliettino con pillole di argomenti che la rivista tratta costantemente: pace, giustizia, diritti, fame, Creato, tradizioni, acqua, migrazioni, scuola, giochi, aneddoti dalle missioni… Ecco che questo numero, più che da sfogliare e leggere tutto d’un fiato, diventa un qualcosa da usare per avvicinarsi a Natale e aprirsi al mondo”.

L’attenzione ai lontani e agli ultimi è esplicitata anche nell’editoriale, dove si richiama la Giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco, che per il 2022 è fissata al 13 novembre e ha per titolo “Gesù Cristo si è fatto povero per voi”. Nel suo messaggio, mette in guardia dall’indifferenza nei confronti dei poveri e invita a ridestarsi. Al Papa fa eco don Giampiero De Nardi, missionario salesiano in Guatemala, che scrive: “Un piccolo bambino in una mangiatoia, debole e indifeso, ci ricorda che Gesù è presente lì, nei poveri, sfiduciati, emarginati”.

Le altre pagine della rivista conducono in un giro intorno al mondo. Tra i Paesi toccati c’è la Siria, martoriata da un decennio di guerra, da dove suor Arcangela Orsetti, missionaria delle suore di San Giuseppe dell’Apparizione che gestiscono l’ospedale Saint Louis ad Aleppo, descrive il dramma della popolazione siriana. La rubrica “Mo(n)di di dire” descrive come si festeggia il Natale in Mongolia, mentre lo “Spazio educatori” contiene suggerimenti per utilizzare con bambini e preadolescenti alcuni contenuti del numero.