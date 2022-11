Diocesi: Sassari, il 16 novembre convegno di studi a 60 anni dal Concilio Vaticano II

La Fondazione Accademia, Casa di Popoli, Culture e Religioni in collaborazione con l’arcidiocesi di Sassari organizza un convegno di studi per la ricorrenza del 60° anniversario del Concilio Ecumenico Vaticano II. Si terrà mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 17.30 nell’Auditorium Giovanni Paolo II in Largo Seminario,1 a Sassari. Il tema proposto sarà l’ascolto delle esigenze del mondo contemporaneo alla luce dello spirito del Concilio. A margine ci sarà la presentazione del libro di Antonio Michele Corona dal titolo “Il Concilio Vaticano II spiegato a tutti”. A moderare l’incontro Don Pietro

Ventura, sacerdote specializzato nel dialogo interreligioso. Interverranno, tra gli altri, mons. Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari e mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea.