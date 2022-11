Portogallo: vescovi in plenaria. Il 31 gennaio esce il rapporto sugli abusi. È un tempo di “purificazione”

Sarà pubblicata il prossimo 31 gennaio la relazione della Commissione indipendente per lo studio degli abusi sessuali sui minori nella Chiesa cattolica in Portogallo, voluta dai vescovi. L’annuncio è stato fatto nel contesto dei lavori dell’Assemblea plenaria dei vescovi portoghesi (Fatima, 7-10 novembre). La gratitudine per il lavoro della Commissione si unisce alla “richiesta di perdono per le vittime che, nonostante la fatica del loro dolore, hanno reso testimonianza o deposizioni”. Il proposito dei vescovi è che ci sia “tolleranza zero nei confronti degli abusi sessuali su minori e persone vulnerabili nella Chiesa”, perché quella degli abusi è “una grave realtà che contraddice l’identità e la missione della Chiesa”. Secondo i vescovi, è stata una “purificazione” il tempo, difficile per tutti, “della ricerca della giustizia e della verità, dell’individuazione di situazioni dolorose senza generalizzare indebitamente o accusare indiscriminatamente”. “Identificare i mali che sono esistiti e sono ancora presenti, e assumerli, è processo di conversione e di liberazione per tutti” ha dichiarato il presidente dei vescovi. Una parola di stima i vescovi hanno rivolto anche ai sacerdoti, in un momento in cui “generalizzazioni ingiuste e false gettano un’ombra su intere vite dedicate al servizio delle comunità cristiane e della società”. Se gli abusi avvenuti “sono deplorevoli e motivo di grande preoccupazione”, ciò “non inficia il prezioso servizio che sacerdoti, consacrati e laici rendono alla vita della Chiesa e della società, in Portogallo e nel mondo, che meritano tutta la nostra gratitudine e sostegno”. Parte dei lavori della plenaria sono poi stati dedicati alla preparazione per la Gmg di Lisbona 2023, al processo sinodale 2021-2024, alla discussione di un documento nazionale su “Il dono della vocazione sacerdotale”, che affronta in modo particolare il tema della formazione dei sacerdoti.