Giornata mondiale poveri: Caritas Imola, domenica “Festa insieme” al convento dei Cappuccini con il vescovo Mosciatti

In occasione della sesta Giornata mondiale dei poveri, quest’anno dedicata al tema “Gesù Cristo si è fatto povero per voi (2 Cor 8,9)”, la Caritas diocesana di Imola promuove per domenica 13 novembre l’iniziativa “Festa insieme”. L’incontro, in programma dalle 16 presso il convento dei Cappuccini di via Villa Clelia, si aprirà con una merenda di benvenuto. Per le 16.30, invece, è previsto il dialogo in musica insieme al vescovo Giovanni Mosciatti e ai ragazzi di Arte Migrante. Alle 18.30 verrà poi celebrata la messa.