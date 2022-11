Solidarietà: Focsiv, domani a Roma il 29° Premio volontariato internazionale

Domani, sabato 12 novembre a Roma, presso Industrie Fluviali, in Via del Porto Fluviale 35, dalle ore 14,30 sino alle 20, si terrà il 50° Focsiv: un pomeriggio suddiviso in tre momenti. Il primo di questi il workshop “Essere umani, esseri umani. Alla ricerca di un equilibrio, sopra la follia”, al quale succederà il 29° Premio volontariato internazionale, durante il quale saranno consegnati i tre riconoscimenti del volontario internazionale 2022, quello del volontario del Sud 2022 e il difensore dei diritti umani 2022. Infine il pomeriggio si chiuderà con la vera e propria Festa del 50° della fondazione della Federazione.

Le iniziative per il cinquantesimo proseguiranno anche nei due giorni successivi con domenica 13 novembre con l’Assemblea dei soci della Federazione e la celebrazione, da parte di mons. Luigi Bressan, rappresentante della Cei presso Focsiv, della santa messa.

Lunedì 14 novembre, alle ore 12, nella Sala del Concistoro del Vaticano 160 rappresentanti delle 94 ong associate Focsiv saranno ricevuti in udienza privata da Papa Francesco.

Sempre lunedì 14 novembre alle 15, a Via della Nocetta 35 di Villa Pamphilj, sarà piantumato un ulivo nel Giardino dei Giusti dell’umanità, alla presenza dell’assessore all’Agricoltura, all’Ambiente e al Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, a Anna Foa, Giovanna Grenga e Manuela Rippo dell’Associazione Gariwo e ad una rappresentanza del XII Municipio di Roma e di Aoi, Link2007 e Cini. Un albero dedicato alla Cooperazione internazionale: ai tanti uomini e donne che quotidianamente sono impegnati in tante parti del mondo come costruttori di pace e a tutti coloro che, in questi anni, hanno perso la vita.

Il 50° Focsiv e il XXIX Premio volontariato internazionale Focsiv ha ricevuto la Medaglia del presidente della Repubblica ed è sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo. Inoltre, ha ricevuto i patrocini della Regione Lazio, del Comune di Roma, della Federazione nazionale stampa italiana e di Rai per la sostenibilità. Sono media partner: Agenzia Dire, AgenSir, Redattore sociale, Avvenire, Mondo solidale de La Repubblica, L’Osservatore Romano, Famiglia Cristiana, Popoli e missione, Messaggero di Sant’Antonio, Fisc, Tv2000 e InBlu2000, Radio Vaticana, Vatican News, Vita.