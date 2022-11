Giornata mondiale poveri: Caritas Alghero-Bosa, domani raccolta viveri nei supermercati. Domenica messa con memento di condivisone fraterna

In occasione della sesta Giornata mondiale dei poveri, la Caritas diocesana di Alghero-Bosa promuove per domani, sabato 12 novembre, una raccolta viveri dalle 9 alle 19 nei supermercati Coop della città di Alghero e Fertilia. “La Caritas diocesana – ha spiegato il direttore Franco Deaina – anche quest’anno sta assistendo ad un aumento delle richieste di ascolto e di sostegno da parte di molte persone che si sono ritrovate a dover far fronte a spese diventate insostenibili e ad aver bisogno anche di un pasto: ciò che non ha fatto la crisi pandemica rischia di farlo ora la crisi energetica. Un’urgenza immediata, infatti, è quella del caro bollette che sta mettendo in crisi molte famiglie”.

Per domenica 13 novembre, invece, è in programma la celebrazione eucaristica delle 10.30 nella chiesa di San Giovanni Bosco ad Alghero; seguirà un momento di condivisione fraterna.