Giornata mondiale poveri: Torino e Susa, gli appuntamenti in programma nel fine settimana

Sono diverse le iniziative promosse nel fine settimana nelle diocesi di Torino e Susa in occasione della VI Giornata mondiale dei poveri. Il tema scelto quest’anno da Papa Francesco è “Gesù Cristo si è fatto povero per voi”. “La celebrazione – si legge in una nota dell’arcidiocesi di Torino – non è un momento di discussione sul tema della povertà, né occasione per organizzare raccolte a favore dei più fragili, ma richiamo alla necessità di stare vicino ai poveri, di incontrarli, di non escluderli ma di accompagnarli ad un inserimento dignitose nella società e nelle comunità. Pertanto, nelle varie parrocchie sono state predisposte occasioni di preghiera, riflessione ed incontro”.

A livello diocesano, la Caritas di Torino promuove per sabato 12 novembre un momento di riflessione in occasione del primo decennale di fondazione della Caritas interparrocchiale a Savigliano (Cn); dalle 15 alle 17.30 sarà possibile visitare il “Centro ascolto e vestiario” in via Danna 7, l’Emporio solidale di corso Nazario Sauro 3 e l’“Accoglienza notturna” per senza tetto in via Allione 5. Alle 18, poi, verrà celebrata una messa per gli operatori della carità nella chiesa di San Pietro mentre dalle 20.45 presso l’Ala polifunzionale di piazza del Popolo 25, si terrà l’incontro e dialogo con don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e presidente di Libera, e Pierluigi Dovis, direttore della Caritas diocesana di Torino.

Domenica 13 novembre, alle 15.30 nella cattedrale San Giusto a Susa, l’arcivescovo Roberto Repole presiederà un segno di vicinanza alle povertà del territorio di Torino e Susa – benedicendo e consegnando generi alimentari da portare alle persone povere e offrendo il pane della carità a tutti i presenti – al termine della celebrazione eucaristica in cui verranno ordinati diaconi permanenti tre laici (due di Torino e uno di Susa).