Diocesi: Vicenza, sabato 12 novembre a Lonigo il mandato ai ministranti

Tornano le attività con i ministranti nella diocesi di Vicenza. Da quest’anno la Pastorale dei ragazzi offre degli appuntamenti dedicati a tutti i ragazzi e le ragazze che prestano servizio nelle loro parrocchie come ministranti. Il primo di questi appuntamenti è un pomeriggio loro dedicato che si conclude con la messa di mandato, un’occasione per ritrovarsi e valorizzare l’importanza del servizio che svolgono. L’incontro di mandato avverrà per zone nel mese di novembre. Sabato 12 novembre a Lonigo per i vicariati di Lonigo, San Bonifacio, Montecchia, Cologna, Noventa, Riviera, il ritrovo è alle 16.30 e la messa alle ore 18.30. Tutti i ministranti sono invitati a portarsi la merenda e la vestina. Info: pastoraleragazzi@diocesivicenza.it.