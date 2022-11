Commissione Ue: Previsioni economiche. Gentiloni, “la crescita perde slancio, elevata incertezza”

(Foto SIR)

(Bruxelles) “Economia europea a una svolta. Dopo una buona prima metà dell’anno, la crescita ha perso slancio e si prevede una ulteriore contrazione durante l’inverno”. Le Previsioni economiche della Commissione, illustrate dal commissario Gentiloni oggi a Bruxelles, sono tutte all’insegna dell’incertezza. “Tuttavia, il potente slancio del 2021 e la forte crescita nella prima metà dell’anno dovrebbero portare la crescita del Pil reale nel 2022 al 3,3% nell’Ue (3,2% nell’area dell’euro), ben al di sopra del 2,7% previsto nelle previsioni intermedie estive”. Un forte calo del Pil è previsto per il prossimo anno. L’inflazione rimane elevata (9,3% di media), mentre un elemento positivo emerge dal mercato del lavoro, con una disoccupazione “contenuta” nella media dei 27. Il disavanzo resta invece superiore al 3%, il debito pubblico tende però a calare (dall’89,4% del 2021 si dovrebbe arrivare all’84,1% nel 2024, pur con forti differenze tra gli Stati membri). Gentiloni parla di “incertezza elevata” in ragione del quadro geopolitico, della guerra in Ucraina, del problema energetico e della politica monetaria restrittiva.