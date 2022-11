Austria: mons. Lackner (Obk), “inserire nel processo sinodale anche i ‘lontani'”

Nel processo sinodale vanno sempre più inseriti coloro che hanno preso le distanze dalla Chiesa: lo ha detto oggi il presidente della Conferenza episcopale austriaca (Öbk), l’arcivescovo di Salisburgo, mons. Franz Lackner. Durante la tradizionale conferenza stampa viennese di presentazione dei risultati dell’assemblea plenaria della Öbk, conclusasi ieri nell’abbazia di Michaelbeuern, il presule ha spiegato che questi e altri gruppi non sono ancora stati raggiunti per considerare le loro voci nel processo spirituale di ascolto reciproco per il futuro percorso della Chiesa cattolica. Mons. Lackner ha espresso la convinzione che la laicità debba essere interpretata in modo tale che anche ciò che è di valore al di fuori della Chiesa vada preso sul serio. Molti oggi non hanno problemi con la fede, ma con la Chiesa. Il processo sinodale, che dopo la fase diocesana si sta ora spostando a livello continentale prima di entrare nel suo finale a livello di Chiesa universale, è stato uno dei temi centrali dell’assise episcopale austriaca. Il presidente della Conferenza episcopale non teme che – come per il cammino sinodale in Germania – la Chiesa venga percepita da alcuni principalmente come un luogo litigioso per questioni di riforma perché ” litigare un po’ non fa male”. Mons. Lackner ha ricordato come le opinioni siano state diverse anche nei precedenti Sinodi dei vescovi. Al riguardo ha citato il vescovo emerito della Stiria, mons. Egon Kapellari, che una volta disse: “Siamo tutti amministratori di verità parziali; questo funziona bene finché alcune persone si prendono cura del tutto”. A una domanda sulla diminuzione dei fedeli alle messe a causa della pandemia da Covid-19, mons. Lackner ha confermato che la diminuzione c’è stata, ma considera esagerata la cifra di meno 39 per cento recentemente diffusa dai media. Infatti durante la pandemia, molti avrebbero preso parte alle funzioni religiose tramite la radio, la tv e internet. Mons. Lackner ha anche annunciato la conferma di Peter Schipka come segretario generale della Öbk per altri sei anni. Ricopre questo incarico dal 2011.