Brasile: inizia oggi a Recife il Congresso eucaristico nazionale sul tema “Pane in ogni tavola”

Inizia questa sera, a Recife (Pernambuco), l’atteso XVIII Congresso eucaristico nazionale della Chiesa brasiliana. Previsto per il 2020, l’evento, che celebra la presenza di Gesù nell’Eucaristia e riunisce fedeli provenienti da tutto il Paese, è stato rinviato due volte a causa della pandemia del Covid-19. Tema del congresso, che si concluderà il 15 novembre, è “Pão em todas as mesas” (“Pane in ogni tavola”). Saranno presenti Vescovi da tutto il Brasile, la presidenza e alcuni presidenti di Commissioni della conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), parteciperanno al Simposio teologico con catechesi, laboratori e conferenze. Dal Portogallo arriverà l’inviato speciale di Papa Francesco, il card. António Augusto dos Santos Marto, vescovo emerito di Leiria-Fátima.

Il Simposio, collegato al Congresso, si svolgerà dal 12 al 14 novembre, nel centro congressi del Pernambuco. Il programma prevede conferenze e laboratori al mattino e due catechesi pubbliche nel pomeriggio.

Il Congresso eucaristico si aprirà oggi alle 18 (ora locale) con una celebrazione eucaristica che sarà trasmessa da alcune delle principali emittenti di ispirazione cattolica: Tv Aparecida, Tv Pai Eterno, Tv Evangelizar e Tv Nazaré. In precedenza, ci sarà una preghiera pomeridiana con i vescovi nella cattedrale metropolitana di Santíssimo Salvador, a Olinda. Il programma prevede, oltre al simposio teologico, celebrazioni e catechesi nelle parrocchie, una veglia dei giovani, celebrazioni della Prima comunione e momenti culturali. Vescovi da tutto il Paese saranno nelle parrocchie dell’arcidiocesi di Olinda e Recife, celebrando con le comunità e guidando la catechesi.