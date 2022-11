Diocesi: Belluno-Feltre, dal 14 al 17 novembre i “Giorni del presbiterio 2022”

Sarà “Il seminatore uscì a seminare” il tema di fondo dei “Giorni del presbiterio 2022” che si terranno dal 14 al 17 novembre a Crespano del Grappa. L’incontro residenziale per i sacerdoti della diocesi di Belluno-Feltre sarà ispirato dalla parabola evangelica con la quale Gesù racconta l’azione di semina straripante che il protagonista della parabola compie. “Ringrazio l’équipe per la formazione permanente – ha scritto il vescovo Renato Marangoni nella lettera di invito – che ha costruito il percorso di questi giorni in considerazione delle fatiche che questo tempo ci riserva e dei tanti motivi di esitazione pastorale che possono scoraggiare il nostro ministero e forse anche il nostro vissuto di fede”.