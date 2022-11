Giornata mondiale poveri: Caritas Locri-Gerace, al via la campagna “adotta una sciarpa”

La Caritas diocesana di Locri-Gerace, in occasione della Giornata mondiale dei poveri che si celebra domenica 13 novembre, la lanciato la campagna “adotta una sciarpa” proponendo, alle parrocchie che ne faranno richiesta, delle sciarpe da poter vendere come forma di autofinanziamento nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 novembre. “Questa attività – spiega la direttrice della Caritas diocesana, Carmen Bagalà – ci permetterà di ‘rimboccarci le maniche con un gesto concreto’ che si trasformerà in aiuto agli indigenti delle nostre comunità e, allo stesso tempo, ci aiuterà a riflettere l’emergenza freddo che è, oramai, alle porte. La sciarpa in questione è per noi il simbolo del calore e della cura verso l’altro”.