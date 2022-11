Diocesi: Perugia, ritorna alla città la “Natività della Vergine Maria” di Pietro da Cortona

Foto ufficio stampa diocesi Perugia

Dopo un accurato lavoro di restauro, ritorna al suo originale splendore e fruibilità il dipinto della “Natività della Vergine Maria” di Pietro da Cortona rinvenuto recentemente nell’Oratorio dei Contadini della chiesa del Gesù di Perugia. Il capolavoro è dal 10 novembre esposto in questo molto frequentato antico luogo di culto situato in pieno centro storico, il cui rettore è don Mauro Angelini. “Questo splendido dipinto conferma la grande devozione alla Madonna Bambina presente alla chiesa del Gesù”, ha sottolineato don Angelini a margine della celebrazione eucaristica inaugurale del lavoro di restauro tenutasi ieri sera alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni civili e culturali di Perugia. Il sacerdote ha portato i saluti dell’arcivescovo Ivan Maffeis che “ha espresso il suo entusiasmo per la bellezza e la valorizzazione di questa chiesa nel farci visita di recente, ammirando i tre bellissimi oratori, tutti dedicati alla Beata Vergine Maria, e i dipinti raffiguranti la Madonna Bambina, tra cui quello di Paolo Gismondi. Oggi è una festa non solo per la Chiesa perugina ma per tutta la città, perché rinvenire un dipinto del ‘600 così importante è molto significativo. Basti pensare che stava nell’Oratorio dei Contadini, e la Madonna Bambina era la loro patrona. Con molta probabilità i contadini avevano commissionato l’opera a Pietro da Cortona facendo una grande colletta e i personaggi raffigurati nel dipinto sono della campagna umbra. L’arista quasi si è lasciato influenzare dagli stessi committenti”.

“La chiesa del Gesù con quest’ultimo capolavoro rinvenuto – ha concluso il rettore – diventa sempre più una chiesa santuario mariano”, un “luogo di culto prezioso” ma “soprattutto un punto di riferimento spirituale per tanti giovani e adulti”.