Diocesi: Udine, confronto tra cristiani e islamici sulla “pace, dono da costruire”

“La pace: un dono da costruire”. Questo il tema dell’incontro che i locali del centro culturale “Paolino d’Auquileia” di Udine, in via Treppo 5/B, ospiteranno stasera. Un dialogo a più voci, moderate dal diacono Marco Soranzo, responsabile del Servizio diocesano per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso e le sette di Udine.

Il primo momento, “La pace nel cuore”, vedrà intervenire Fausta Germano, docente e saggista cattolica, e Hasna El Abdelaoui del centro islamico “Misericordia e solidarietà”. A fare da sfondo a questo primo intervento sarà il versetto evangelico Gv 20,19 (la pace del Risorto).

Seconda tappa sul tema “Pace e comunità”, ispirato al Salmo 133 (Inno di amore e di concordia): interverranno Maria Paola Gonano, della Chiesa metodista valdese, e Abderrahim Benfeddoul, presidente dell’associazione Alhuda di Gorizia.

Terzo momento su “Pace e giustizia»” con il Salmo 85 (supplica per la pace e la giustizia). Si alterneranno le voci di padre Volodymyr Melnichuk, della comunità ortodossa serba, e di Mohammed Hassani del centro islamico “Misericordia e solidarietà”; quest’ultimo proporrà riflessioni a partire da alcune Sure del Corano.

L’incontro, promosso dal Servizio diocesano per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso e le sette, è curato da Chiesa evangelica valdese metodista, Chiese ortodosse, Centro islamico “Misericordia e Solidarietà” di Udine, Associazione Alhuda di Gorizia, Istituto superiore di scienze religiose “Santi Ermagora e Fortunato”, Biblioteca “P. Bertolla” del Seminario di Udine.