Giornata mondiale poveri: Lecce, domenica 13 novembre mons. Seccia celebra messa e pranza con i poveri

(foto diocesi Lecce)

Anche la diocesi di Lecce si prepara a vivere la VI Giornata mondiale dei poveri del 13 novembre organizzando 3 iniziative promosse dalla Caritas diocesana in collaborazione con la Fondazione Casa della carità. Il primo appuntamento è per sabato 12 novembre, alle ore 9,15 nella Sala del trono dell’episcopio di piazza Duomo, con un incontro aperto soprattutto agli operatori della comunicazione, nel corso del quale verranno presentati i dati statistici su “Povertà ed esclusione sociale in Italia” con approfondimento su Puglia e Lecce, presenti nel Rapporto Caritas 2022 di recente pubblicazione. L’incontro prevede i saluti del direttore della Caritas diocesana, don Nicola Macculi, ed una tavola rotonda moderata dal giornalista Marcello Favale alla quale interverranno Walter Nanni, dell’Ufficio ricerche di Caritas italiana, don Alessandro Mayer, delegato regionale Caritas Puglia, Serena Quarta, responsabile dell’Osservatorio della Caritas diocesana e Simona Abate, coordinatrice della Casa della carità di Lecce. Le conclusioni sono affidate al vescovo mons. Michele Seccia. Domenica 13 novembre è in programma, alle ore 11 nella cattedrale, la messa con i poveri ed i volontari presieduta dal vescovo di Lecce e, subito dopo nella Sala del trono dell’episcopio, mons. Seccia ospiterà tutti i poveri che quotidianamente frequentano le mense della città, domenica chiuse per favorire la presenza di tutti in Piazza Duomo, per un pranzo assieme.