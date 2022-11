Papa ad Asti: ideato il logo per la visita del 19 e 20 novembre

Fabio Celestre, artista laureato in Scultura all’accademia Albertina di Belle arti di Torino e membro dell’équipe di pastorale giovanile ha ideato il logo per la visita di Papa Francesco ad Asti, il 19 e il 20 novembre. Sullo sfondo, la cattedrale e in primo piano il Santo Padre di profilo, sorridente e con la mano tesa, in gesto di benedizione. Sotto l’immagine si legge “L’incontro tanto atteso” perché “è da quando è diventato Papa che lo attendiamo ad Asti, conoscendo le origini della sua famiglia”, afferma Celestre, secondo quanto rende noto la Gazzetta d’Asti. E continua: “Ho utilizzato uno stile grafico semplice e sono orgoglioso di aver realizzato un simbolo che rappresenterà un evento di portata nazionale. Mi sono impegnato molto per proporre un logo nuovo, unico e l’idea era lasciare un segno identitario della nostra città”. Ma non solo il logo: Celestre ha creato anche la croce in legno che i giovani porteranno all’altare verso il Papa, durante la messa il 20 novembre. Con un richiamo ai colori della Gmg di Lisbona 2023, la croce presenta due aperture laterali che hanno un valore simbolico molto forte: “Ricordo che don Roberto Gorgerino ci diceva sempre che possiamo affidare alla croce pensieri, preghiere, affanni, preoccupazioni, gioie. Attorno a quei fori le persone potranno appendere un cordino, un elastico, un rosario, un pezzo di stoffa che metaforicamente simboleggerà i loro pensieri”.