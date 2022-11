Giornata mondiale poveri: Caritas San Marco Argentano–Scalea, un convegno con don Pagniello e il vescovo Bonanno sabato 12 novembre a Cetraro

La Caritas diocesana di San Marco Argentano–Scalea promuove, per la VI Giornata mondiale dei poveri dal tema “Gesù Cristo si è fatto povero per voi”, a Cetraro presso Colonia San Benedetto un convegno che vedrà la partecipazione del direttore di Caritas Italiana, don Marco Pagniello. L’appuntamento è per sabato 12 novembre, dalle ore 9,30.

Aprirà i lavori mons. Francesco Cozzitorto, direttore della Caritas della diocesi di San Marco Argentano–Scalea. È prevista anche la comunicazione di don Francesco Lauria, delegato per il Sinodo diocesano, su “Il cantiere della strada e del villaggio: testimonianza e cura”. Dopo i lavori di gruppo dei partecipanti le conclusioni saranno affidate al vescovo, mons. Leonardo Bonanno.