Diocesi: Rieti, le iniziative per la Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada

In occasione della Giornata mondiale Onu in ricordo delle vittime della strada (20 novembre), l’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute, sta preparando due giorni dedicati al tema da vivere a Rieti con il coinvolgimento di tutte le diocesi del Lazio. Prima tappa il 20 novembre, con la Messa nella chiesa di Regina Pacis alle ore 11. Giovedì 24 novembre, dalle ore 9.30, si svolgerà invece nella chiesa di San Domenico l’incontro formativo curato della Consulta Regionale del Lazio per la Pastorale della Salute. Nel 2021 sulle strade italiane ci sono stati 151.875 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 2.875 decessi e 204.728 feriti.